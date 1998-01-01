В этом специальном проекте мы предлагаем вам узнать, какой дорога к Победе стала для одного из множества солдат, танкиста Василия Коваленко, родившегося ровно за 20 лет до 9 мая 1945 года, — и вместе с «Известиями» отдать должное личному вкладу каждого, кому выпало быть причастным к великой Победе.

Для каждого из граждан нашей страны — солдат, офицеров, работников тыла, — путь к Победе был общим и, в то же время, уникальным. Ни для кого он не был простым. Из множества судеб, множества маленьких побед и больших испытаний сложилось единое стремление к заветной цели.

Дойдите до Победы |

Днем и ночью через наше село шли громады фашистских самолетов на Сталинград. Там все выше поднимался черный дым, горели запасы нефти и бензина в баках.

Все время отступали за Дон наши войска. В колхозе спешно заканчивали уборку хлеба, молотили, прятали хлеб. Эта жуткая картина страшилa и угнетала всех.
Прямо с экзаменов Василий Коваленко попал в военкомат, а оттуда — в станицу, расположенную ближе к Дону, где его вместе с остальными мобилизованными начали обучать военному делу.

После окружения немцев под Сталинградом зимой 1942-1943-го их вооружили и повели на Харьков, продолжая обучение по дороге. Так начинался его путь на фронт.
Эпизод 1
Начало войны
Оттуда Василий сбежал в город Россошь и поступил в медицинскую школу.

Летом 1942 года студенты как раз сдавали экзамены, а в это время совсем рядом тяжелым катком шло немецкое наступление на Сталинград.
Танкист Василий Иванович Коваленко родился в одной из деревень Воронежской области. К лету 1941 года ему исполнилось 16 лет.

Вместе с другими ребятами он работал в колхозе: косили сено, сгребали его на конных граблях, пахали на волах плугом в колхозе — тяжелый и, в общем-то, недетский труд.
Эпизод 2
Харьков, Донец и встреча с мулом
Боевое крещение Василий Коваленко принял в марте 1943 года, во время третьей по счету битвы за Харьков: ночью немцы высадили воздушный десант и окружили город. Так, вместе с остальными, он оказался в кольце.
Оказавшись один в неразберихе, без командиров и без карт, Василий нашел трех красноармейцев с оружием. Подумав, что они точно не будут прятаться и сдаваться в плен, он присоединился к ним. Задача была — пробраться к реке Донец, где советские войска занимали оборону. Им предстоял путь почти в 50 километров. Солдаты шли несколько дней, преодолевая мокрый снег и голод.
Когда сил идти почти не осталось, они наткнулись на лошадь, запряженную в брошенные сани. Солдаты подошли ближе, и оказалось, что это один из мулов, которых использовала итальянская армия, а в санях — ящики с немецкими и французскими консервами и советской тушенкой. Французские консервы были с ключами, которыми удобно было вскрывать жестяные банки, поэтому солдаты набрали с собой их.
Это был март месяц, снег становился мокрый и топкий. Идти было тяжко, да еще и ночью, а сзади слышались раскаты и взрывы снарядов, бомбежки и пулеметной стрельбы.
Я раскрыл несколько русской тушенки об острые концы саней и пальцем поел. Но в дорогу
я тоже нахватал побольше французских плоских консервов и когда мы обнаружили в них… лягушек без лапок, нас стало тошнить. Мы жалели, что не взяли русских тушенок.
Возвращаться к саням было уже поздно — впереди был Донец. Река была скована льдом, красным из-за идущих выше по течению боев.
Поднялась паника, ночью никого не видать, большинство шедших со мной и вся наша часть в темноте растворилась. А немецкие десантники с парашютами садятся чуть ли не на головы и расстреливают всех с автоматов.
Эпизод 3
Первый бой и Курская дуга
После выхода к Донцу, Василия отправили в учебную танковую часть, а оттуда — в сторону Белгорода, где они получили свои первые машины.

Ему досталась «тридцатьчетверка» со счастливым, по его мнению, номером — 12.
Все затихло – настала жуткая тишина. И вот бои начались. Немцы не жалели техники, перли нагло, поэтому оставили много подбитых танков на поле боя. Порой нельзя было проехать в нужную сторону, везде дымились танки, и наши, и немецкие.
В стоявшем шуме невозможно было разговаривать: со звуками разрывов и лязгом техники смешались крики раненых и обгоревших, выпрыгивавших из полыхающих машин. Советские и немецкие танкисты катались по траве, пытаясь сбить пламя.
Самый первый бой экипаж Василия Коваленко принял во время одного из главных сражений войны — Курской битве. Еще до начала сражения танкистам провели обучение, рассказали о самых уязвимых точках немецкого «Тигра», который впервые был использован на Курской дуге.
Видим, из люков выскакивают немцы, а наш пулемет поливает их огнем. Повыползали и остальные немецкие танки, я разворачиваю свою машину и кричу Мише Овечкину: «Давай в бок по «тигру»!

Не успел я сообразить, как с «тигра» слетела гусеница и он задымился. Так наш первый бой был и страшный, и удачный. После боя мы получили благодарность. Потом уже в боях стали меньше бояться и нервничать.
Наш экипаж был из четырех человек — командир машины, механик-водитель, заряжающий и стрелок-радист.

Первым командиром машины у нас был лейтенант по фамилии то ли Карпов, то ли Щукин — помню, фамилия рыбная. Заряжающим был Коля Кузнецов, стрелок-радист — Гурьев из Костромы и я — механик -водитель.
Экипаж Коваленко, вместе со всем корпусом генерала Ротмистрова, ввели в бой, когда немцы начали слабеть. Под мощным обстрелом у танка почти сразу сорвало гусеницу — ее чинили прямо под огнем.

Воспользовавшись тем, что на ухабах в машину трудно попасть из-за сильной качки, Коваленко разогнал свой танк, преследуя немецкую самоходку, и на полном ходу влетел в рощу. Все это время, вплоть до этого момента, вспоминал Коваленко, было очень страшно: казалось, что каждый снаряд метит именно в твой люк. В роще им удалось подбить самоходку.
Эпизод 4
Ранение и Путь на Берлин
От Прохоровки Василий Коваленко вместе со  своим экипажем дошел с боями до Днепра, при форсировании которого их танк подбили, а самого Василия тяжело контузило.

Сразу после переправы они оказались с сорванной гусеницей под огнем немецких танков и автоматчиков.
Хорошо запомнилась картина: как во сне, бегут цепью немцы в зеленых шинелях и почему-то все маленькие, как лилипуты, и стреляют в нас. Я стоял возле танка, оперевшись о гусеницу и так меня немецкий автоматчик решил перерезать пополам.
Василию повезло — из-за падения набок кровь осталась в ране, и он дожил до подхода медиков. Так Коваленко попал сначала в медсанбат, а затем в госпиталь — еще и еще один. Между госпиталями их перевозили в товарных вагонах, «телятниках».

В них он пересек всю Украину и оказался почти на своей родине — в Воронежской области, в 80 км от Россоши.
Сначала я думал, что идут немецкие солдаты, но позже оказалось, что идут немецкие беженцы в свои города и деревни, тянут на тележках свои вещи, а в колясках маленьких детей. Мне сразу вспомнилось, как уходили от немцев наши беженцы. Усталые, голодные, худые, оборванные, несли на руках сразу по двое детей, а на тележке больных стариков. Я взял две банки сгущенки, хлеба, какие-то консервы и понес беженцам.
Берлин встретил танкистов сизой дымкой от пожаров. Горели дома, горели подбитые танки и поврежденные машины — все, что могло гореть. На пути — горы щебня и кирпичей, огонь немецкой артиллерии, бронебойные снаряды и «фаустники» со смертоносными фаустпатронами.
На подходе к немецкой столице, часть Коваленко встретила колонну беженцев.
И среди всего этого — животные из разбитого берлинского зоопарка.
Впереди канал, а за ним какой-то парк. Стоят посеченные стволы деревьев, а между ними бродят звери. Тигры, рыси, медведи, зайцы прыгают. Большие птицы, страусы или пеликаны. Многие валяются убитыми, кругом разбросаны перья. Везде разрываются снаряды, убивают животных и людей.
Так, сквозь дым и разрушения, танкисты вышли к Рейхстагу. Там шел ожесточенный бой. Счет дням был уже потерян, танкисты, как и солдаты пехоты, не спали несколько дней. Из-за дыма рано наступала темнота, путая время суток.

Но над огнем из всех калибров, в сверкании трасс, уже был виден разбитый купол, над которым спустя буквально несколько дней появится, наконец-то, долгожданное Знамя Победы.
Ему грозила ампутация руки. Спасла внезапно приехавшая в госпиталь комиссия — ее участники опрашивали раненых, узнавая диагнозы и планы лечения.

В итоге Коваленко смогли спасти руку, и накануне 1944 года он отправился на поиски запасного полка. Спустя несколько месяцев в маршевой роте, он смог найти и присоединиться к своей 3-ей Гвардейской танковой бригаде.

Впереди его ждал путь через Румынию и Белоруссию, где его танк принял участие в освобождении Минска, а оттуда, с тяжелыми боями, — прямо на Берлин.