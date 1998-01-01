В этом специальном проекте мы предлагаем вам узнать, какой дорога к Победе стала для одного из множества солдат, танкиста Василия Коваленко, родившегося ровно за 20 лет до 9 мая 1945 года, — и вместе с «Известиями» отдать должное личному вкладу каждого, кому выпало быть причастным к великой Победе.

Для каждого из граждан нашей страны — солдат, офицеров, работников тыла, — путь к Победе был общим и, в то же время, уникальным. Ни для кого он не был простым. Из множества судеб, множества маленьких побед и больших испытаний сложилось единое стремление к заветной цели.