От Прохоровки Василий Коваленко вместе со своим экипажем дошел с боями до Днепра, при форсировании которого их танк подбили, а самого Василия тяжело контузило.
Сразу после переправы они оказались с сорванной гусеницей под огнем немецких танков и автоматчиков.
Хорошо запомнилась картина: как во сне, бегут цепью немцы в зеленых шинелях и почему-то все маленькие, как лилипуты, и стреляют в нас. Я стоял возле танка, оперевшись о гусеницу и так меня немецкий автоматчик решил перерезать пополам.
Василию повезло — из-за падения набок кровь осталась в ране, и он дожил до подхода медиков. Так Коваленко попал сначала в медсанбат, а затем в госпиталь — еще и еще один. Между госпиталями их перевозили в товарных вагонах, «телятниках».
В них он пересек всю Украину и оказался почти на своей родине — в Воронежской области, в 80 км от Россоши.
Сначала я думал, что идут немецкие солдаты, но позже оказалось, что идут немецкие беженцы в свои города и деревни, тянут на тележках свои вещи, а в колясках маленьких детей. Мне сразу вспомнилось, как уходили от немцев наши беженцы. Усталые, голодные, худые, оборванные, несли на руках сразу по двое детей, а на тележке больных стариков. Я взял две банки сгущенки, хлеба, какие-то консервы и понес беженцам.
Берлин встретил танкистов сизой дымкой от пожаров. Горели дома, горели подбитые танки и поврежденные машины — все, что могло гореть. На пути — горы щебня и кирпичей, огонь немецкой артиллерии, бронебойные снаряды и «фаустники» со смертоносными фаустпатронами.
На подходе к немецкой столице, часть Коваленко встретила колонну беженцев.
И среди всего этого — животные из разбитого берлинского зоопарка.
Впереди канал, а за ним какой-то парк. Стоят посеченные стволы деревьев, а между ними бродят звери. Тигры, рыси, медведи, зайцы прыгают. Большие птицы, страусы или пеликаны. Многие валяются убитыми, кругом разбросаны перья. Везде разрываются снаряды, убивают животных и людей.
Так, сквозь дым и разрушения, танкисты вышли к Рейхстагу. Там шел ожесточенный бой. Счет дням был уже потерян, танкисты, как и солдаты пехоты, не спали несколько дней. Из-за дыма рано наступала темнота, путая время суток.
Но над огнем из всех калибров, в сверкании трасс, уже был виден разбитый купол, над которым спустя буквально несколько дней появится, наконец-то, долгожданное Знамя Победы.
Ему грозила ампутация руки. Спасла внезапно приехавшая в госпиталь комиссия — ее участники опрашивали раненых, узнавая диагнозы и планы лечения.
В итоге Коваленко смогли спасти руку, и накануне 1944 года он отправился на поиски запасного полка. Спустя несколько месяцев в маршевой роте, он смог найти и присоединиться к своей 3-ей Гвардейской танковой бригаде.
Впереди его ждал путь через Румынию и Белоруссию, где его танк принял участие в освобождении Минска, а оттуда, с тяжелыми боями, — прямо на Берлин.